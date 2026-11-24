Heute vor 3 Jahren wurde die CRH-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 61.76 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 161.917 CRH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CRH-Aktie auf 92.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’940.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49.40 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte CRH einen Börsenwert von 58.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch