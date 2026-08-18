CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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18.08.2026 10:02:13
S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRH von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CRH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
CRH-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33.70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CRH-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.967 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 96.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 285.01 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 285.01 USD entspricht einer Performance von +185.01 Prozent.
Der CRH-Wert an der Börse wurde auf 64.65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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