S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das CRH-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das CRH-Papier an diesem Tag 57.17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das CRH-Papier investiert hätte, hätte er nun 174.917 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 16’492.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94.29 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 16’492.92 USD, was einer positiven Performance von 64.93 Prozent entspricht.

Insgesamt war CRH zuletzt 63.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch