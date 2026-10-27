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|Lukratives CRH-Investment?
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27.10.2026 10:02:08
S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CRH eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CRH-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52.35 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 19.102 CRH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’631.90 USD, da sich der Wert eines CRH-Papiers am 26.10.2026 auf 85.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.19 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte CRH einen Börsenwert von 56.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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