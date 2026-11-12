S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CoStar Group von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde die CoStar Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CoStar Group-Papier bei 79.65 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CoStar Group-Aktie investiert, befänden sich nun 12.555 CoStar Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 30.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 379.97 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62.00 Prozent abgenommen.

CoStar Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch