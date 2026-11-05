S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.11.2025 wurde die CoStar Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70.44 USD wert. Bei einem CoStar Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.420 CoStar Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen CoStar Group-Aktien wären am 04.11.2026 46.25 USD wert, da der Schlussstand 32.58 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53.75 Prozent verringert.

Am Markt war CoStar Group jüngst 12.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch