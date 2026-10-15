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CoStar Group Aktie 856648 / US22160N1090

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Lohnendes CoStar Group-Investment? 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren CoStar Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

CoStar Group
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CoStar Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 80.30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CoStar Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.245 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CoStar Group-Aktie auf 30.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 62.50 Prozent verringert.

Der Marktwert von CoStar Group betrug jüngst 12.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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