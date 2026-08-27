CoStar Group Aktie 856648 / US22160N1090
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CoStar Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in CoStar Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 27.08.2021 wurde das CoStar Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das CoStar Group-Papier an diesem Tag 83.19 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die CoStar Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120.207 CoStar Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 3’863.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61.37 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte CoStar Group einen Börsenwert von 13.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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