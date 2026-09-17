S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CoStar Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CoStar Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 79.12 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126.390 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 30.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’837.21 USD wert. Damit wäre die Investition 61.63 Prozent weniger wert.

CoStar Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch