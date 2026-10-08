S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CoStar Group von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit CoStar Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die CoStar Group-Anteile bei 79.00 USD. Bei einem CoStar Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126.582 CoStar Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CoStar Group-Aktie auf 27.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’493.67 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 65.06 Prozent.

CoStar Group wurde am Markt mit 11.19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch