CoStar Group Aktie 856648 / US22160N1090
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CoStar Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CoStar Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden CoStar Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CoStar Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20.57 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 486.192 CoStar Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’687.86 USD wert. Damit wäre die Investition um 46.88 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte CoStar Group einen Börsenwert von 12.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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