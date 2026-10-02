S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corteva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Corteva-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Corteva-Papier 43.50 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Corteva-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.299 Corteva-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 28.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.57 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71.10 Prozent verringert.

Der Corteva-Wert an der Börse wurde auf 51.90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch