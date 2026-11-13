S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corteva-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Corteva-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.93 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Corteva-Aktie investiert hat, hat nun 10.068 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.53 USD, da sich der Wert eines Corteva-Anteils am 12.11.2026 auf 9.19 USD belief. Damit wäre die Investition 7.47 Prozent weniger wert.

Corteva wurde am Markt mit 8.10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch