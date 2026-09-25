S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corteva von vor 3 Jahren verdient

Die Corteva-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51.27 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Corteva-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 195.046 Corteva-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 79.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’496.39 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54.96 Prozent vermehrt.

Corteva erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch