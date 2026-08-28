Corteva Aktie 47836959 / US22052L1044
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corteva-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Corteva gewesen.
Am 28.08.2023 wurde die Corteva-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Corteva-Anteile bei 50.93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19.635 Corteva-Aktien. Die gehaltenen Corteva-Aktien wären am 27.08.2026 1’617.91 USD wert, da der Schlussstand 82.40 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61.79 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Corteva betrug jüngst 55.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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