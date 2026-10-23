S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corteva von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 23.10.2023 wurde die Corteva-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Corteva-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.667 Corteva-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (12.86 USD), wäre die Investition nun 175.75 USD wert. Mit einer Performance von +75.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Corteva-Wert an der Börse wurde auf 8.48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch