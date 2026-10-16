S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Corteva-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.15 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Corteva-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’092.662 Corteva-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 12.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’073.49 USD wert. Damit wäre die Investition um 40.73 Prozent gestiegen.

Corteva erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch