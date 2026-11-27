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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corning-Aktie Investoren gebracht.
Am 26.11.2025 wurde das Corning-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Corning-Papiers betrug an diesem Tag 83.60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.196 Corning-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 100.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.90 Prozent angewachsen.
Corning wurde am Markt mit 86.11 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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