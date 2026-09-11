S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Corning-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Corning-Aktie an diesem Tag bei 31.03 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 32.227 Corning-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’256.85 USD, da sich der Wert eines Corning-Anteils am 10.09.2026 auf 163.12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 425.68 Prozent gleich.

Insgesamt war Corning zuletzt 145.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch