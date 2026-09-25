S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Corning-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Corning-Aktie bei 23.14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.322 Corning-Aktien im Depot. Die gehaltenen Corning-Papiere wären am 24.09.2026 666.16 USD wert, da der Schlussstand 154.15 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 566.16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Corning belief sich zuletzt auf 133.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch