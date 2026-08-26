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Lukratives Copart-Investment? 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Copart von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Copart eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Copart
26.51 CHF 0.15%
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Copart-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35.74 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Copart-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.798 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93.25 USD, da sich der Wert eines Copart-Anteils am 25.08.2026 auf 33.33 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 93.25 USD entspricht einer negativen Performance von 6.75 Prozent.

Der Copart-Wert an der Börse wurde auf 30.75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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