S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Copart von vor 5 Jahren angefallen

Copart-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35.74 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Copart-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.798 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93.25 USD, da sich der Wert eines Copart-Anteils am 25.08.2026 auf 33.33 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 93.25 USD entspricht einer negativen Performance von 6.75 Prozent.

Der Copart-Wert an der Börse wurde auf 30.75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch