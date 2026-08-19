S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Copart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 19.08.2023 wurde die Copart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43.42 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 230.309 Copart-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’257.02 USD, da sich der Wert eines Copart-Anteils am 18.08.2026 auf 31.51 USD belief. Das entspricht einem Minus von 27.43 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Copart eine Börsenbewertung in Höhe von 29.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch