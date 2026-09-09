S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Copart von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Copart-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48.07 USD. Bei einem Copart-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208.030 Copart-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 6’781.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32.18 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Copart belief sich zuletzt auf 31.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch