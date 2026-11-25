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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Copart von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Copart eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Copart-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.83 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 146.440 Copart-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (32.35 USD), wäre die Investition nun 4’737.32 USD wert. Damit wäre die Investition 373.73 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Copart zuletzt 29.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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