Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Constellation Brands A von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Constellation Brands A-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Constellation Brands A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Constellation Brands A-Anteile betrug an diesem Tag 142.98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Constellation Brands A-Aktie investiert, befänden sich nun 0.699 Constellation Brands A-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (123.81 USD), wäre das Investment nun 86.59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13.41 Prozent eingebüsst.
Constellation Brands A war somit zuletzt am Markt 20.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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