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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Constellation Brands A von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Constellation Brands A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde die Constellation Brands A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Constellation Brands A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 156.42 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Constellation Brands A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63.930 Constellation Brands A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’948.34 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Anteils am 25.11.2026 auf 139.97 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 10.52 Prozent.
Alle Constellation Brands A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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