Heute vor 10 Jahren wurde die Constellation Brands A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Constellation Brands A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 156.42 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Constellation Brands A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63.930 Constellation Brands A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’948.34 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Anteils am 25.11.2026 auf 139.97 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 10.52 Prozent.

Alle Constellation Brands A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch