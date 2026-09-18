S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Constellation Brands A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Constellation Brands A-Aktie an diesem Tag 260.69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.836 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 122.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 469.71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53.03 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Constellation Brands A belief sich zuletzt auf 20.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch