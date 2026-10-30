S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 30.10.2016 wurden Constellation Brands A-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Constellation Brands A-Papier bei 166.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.023 Constellation Brands A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 785.15 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Papiers am 29.10.2026 auf 130.35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.49 Prozent abgenommen.

Constellation Brands A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch