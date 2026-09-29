Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Consolidated Edison-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Consolidated Edison-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 99.57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.004 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (102.83 USD), wäre die Investition nun 103.27 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 103.27 USD, was einer positiven Performance von 3.27 Prozent entspricht.
Am Markt war Consolidated Edison jüngst 37.92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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