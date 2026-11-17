Consolidated Edison-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Consolidated Edison-Anteile betrug an diesem Tag 70.04 USD. Bei einem Consolidated Edison-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.278 Consolidated Edison-Aktien. Die gehaltenen Consolidated Edison-Papiere wären am 16.11.2026 1’740.15 USD wert, da der Schlussstand 121.88 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 74.01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison belief sich zuletzt auf 44.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch