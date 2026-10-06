S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consolidated Edison-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Consolidated Edison-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86.35 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hat, hat nun 11.581 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 103.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’197.22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19.72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Consolidated Edison belief sich jüngst auf 38.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch