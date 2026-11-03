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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consolidated Edison von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Consolidated Edison-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 03.11.2023 wurden Consolidated Edison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Consolidated Edison-Papiers betrug an diesem Tag 90.07 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Consolidated Edison-Papier investiert hätte, befänden sich nun 111.025 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’154.21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31.54 Prozent vermehrt.
Consolidated Edison wurde am Markt mit 42.97 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Consolidated Edison Inc.
Analysen zu Consolidated Edison Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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