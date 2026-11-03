S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consolidated Edison von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2023 wurden Consolidated Edison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Consolidated Edison-Papiers betrug an diesem Tag 90.07 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Consolidated Edison-Papier investiert hätte, befänden sich nun 111.025 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’154.21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31.54 Prozent vermehrt.

Consolidated Edison wurde am Markt mit 42.97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch