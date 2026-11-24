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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Consolidated Edison-Investment verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das Consolidated Edison-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Consolidated Edison-Papier an diesem Tag bei 98.92 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Consolidated Edison-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101.092 Consolidated Edison-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 11’977.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118.48 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19.77 Prozent gesteigert.
Consolidated Edison wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44.58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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