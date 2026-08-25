Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Consolidated Edison gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Consolidated Edison-Papier statt. Der Schlusskurs des Consolidated Edison-Papiers betrug an diesem Tag 76.45 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.080 Consolidated Edison-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Consolidated Edison-Aktie auf 107.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’408.89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.89 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Consolidated Edison einen Börsenwert von 39.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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