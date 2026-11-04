S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConocoPhillips-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 04.11.2021 wurden ConocoPhillips-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ConocoPhillips-Aktie bei 73.31 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 136.407 ConocoPhillips-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 144.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’697.18 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 96.97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ConocoPhillips belief sich jüngst auf 176.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch