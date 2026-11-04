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|Rentable ConocoPhillips-Anlage?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConocoPhillips-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen ConocoPhillips-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 04.11.2021 wurden ConocoPhillips-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ConocoPhillips-Aktie bei 73.31 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 136.407 ConocoPhillips-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 144.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’697.18 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 96.97 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von ConocoPhillips belief sich jüngst auf 176.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street geht es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.