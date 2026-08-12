S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConocoPhillips-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 12.08.2021 wurde die ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57.04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 175.316 ConocoPhillips-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 125.92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’075.74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 120.76 Prozent erhöht.

Der Marktwert von ConocoPhillips betrug jüngst 148.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch