S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ConocoPhillips-Aktie betrug an diesem Tag 43.94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.276 ConocoPhillips-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 135.59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 308.58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 208.58 Prozent vermehrt.

Alle ConocoPhillips-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 158.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch