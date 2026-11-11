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|Lukrative ConocoPhillips-Anlage?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in ConocoPhillips-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ConocoPhillips-Aktie betrug an diesem Tag 43.94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.276 ConocoPhillips-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 135.59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 308.58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 208.58 Prozent vermehrt.
Alle ConocoPhillips-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 158.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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ConocoPhillips am 11.11.2026
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