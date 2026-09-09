ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConocoPhillips-Aktie gebracht.
Das ConocoPhillips-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ConocoPhillips-Anteile bei 55.58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.799 ConocoPhillips-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers auf 135.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +142.97 Prozent.
Alle ConocoPhillips-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 161.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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