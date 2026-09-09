S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das ConocoPhillips-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ConocoPhillips-Anteile bei 55.58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.799 ConocoPhillips-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers auf 135.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +142.97 Prozent.

Alle ConocoPhillips-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 161.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch