ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in ConAgra Foods-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das ConAgra Foods-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ConAgra Foods-Anteile bei 26.99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 370.508 ConAgra Foods-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 14.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’198.22 USD wert. Damit wäre die Investition 48.02 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von ConAgra Foods belief sich zuletzt auf 6.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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