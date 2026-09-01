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ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029

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ConAgra Foods-Investment 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine ConAgra Foods-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ConAgra Foods eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

ConAgra Foods
13.84 EUR 0.33%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der ConAgra Foods-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33.43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die ConAgra Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29.913 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 479.21 USD, da sich der Wert eines ConAgra Foods-Anteils am 31.08.2026 auf 16.02 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52.08 Prozent verringert.

ConAgra Foods war somit zuletzt am Markt 7.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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