S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConAgra Foods von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit ConAgra Foods-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das ConAgra Foods-Papier bei 28.86 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die ConAgra Foods-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.650 ConAgra Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 514.90 USD, da sich der Wert eines ConAgra Foods-Anteils am 21.09.2026 auf 14.86 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 48.51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ConAgra Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 7.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch