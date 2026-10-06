S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConAgra Foods-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das ConAgra Foods-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das ConAgra Foods-Papier an diesem Tag 36.86 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.713 ConAgra Foods-Aktien. Die gehaltenen ConAgra Foods-Papiere wären am 05.10.2026 35.78 USD wert, da der Schlussstand 13.19 USD betrug. Mit einer Performance von -64.22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für ConAgra Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 6.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch