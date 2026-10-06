ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConAgra Foods-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ConAgra Foods gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das ConAgra Foods-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das ConAgra Foods-Papier an diesem Tag 36.86 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.713 ConAgra Foods-Aktien. Die gehaltenen ConAgra Foods-Papiere wären am 05.10.2026 35.78 USD wert, da der Schlussstand 13.19 USD betrug. Mit einer Performance von -64.22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für ConAgra Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 6.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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