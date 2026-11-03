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|Profitabler ConAgra Foods-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConAgra Foods von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in ConAgra Foods-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 03.11.2016 wurden ConAgra Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des ConAgra Foods-Papiers betrug an diesem Tag 36.83 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das ConAgra Foods-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.150 ConAgra Foods-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 14.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 401.55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59.84 Prozent verringert.
ConAgra Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.95 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu ConAgra Foods Inc.
Analysen zu ConAgra Foods Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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