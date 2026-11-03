S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConAgra Foods von vor 10 Jahren verloren

Am 03.11.2016 wurden ConAgra Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des ConAgra Foods-Papiers betrug an diesem Tag 36.83 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das ConAgra Foods-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.150 ConAgra Foods-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 14.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 401.55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59.84 Prozent verringert.

ConAgra Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch