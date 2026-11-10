S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde das ConAgra Foods-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 588.928 ConAgra Foods-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ConAgra Foods-Papiers auf 15.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’004.71 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9.95 Prozent.

ConAgra Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch