S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden ConAgra Foods-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das ConAgra Foods-Papier bei 18.67 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die ConAgra Foods-Aktie investierten, hätten nun 5.356 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79.22 USD, da sich der Wert eines ConAgra Foods-Anteils am 14.09.2026 auf 14.79 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.78 Prozent abgenommen.

ConAgra Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch