S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comfort Systems USA von vor 10 Jahren verdient

Am 12.10.2016 wurde das Comfort Systems USA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Comfort Systems USA-Anteile betrug an diesem Tag 28.20 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.546 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers auf 1’715.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’084.01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5’984.01 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Comfort Systems USA betrug jüngst 60.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch