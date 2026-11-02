S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comfort Systems USA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Comfort Systems USA-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94.13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Comfort Systems USA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.062 Comfort Systems USA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’232.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’309.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’209.53 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Comfort Systems USA zuletzt 43.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch