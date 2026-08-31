S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor 3 Jahren abgeworfen

Comfort Systems USA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Comfort Systems USA-Anteile an diesem Tag 184.57 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comfort Systems USA-Aktie investiert, befänden sich nun 0.542 Comfort Systems USA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 1’518.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 822.85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 722.85 Prozent angezogen.

Alle Comfort Systems USA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch