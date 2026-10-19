S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comfort Systems USA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Comfort Systems USA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 827.92 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comfort Systems USA-Aktie investiert, befänden sich nun 1.208 Comfort Systems USA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’738.18 USD, da sich der Wert eines Comfort Systems USA-Papiers am 16.10.2026 auf 1’439.07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 73.82 Prozent.

Alle Comfort Systems USA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch