S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 5 Jahren eingefahren

Das Comfort Systems USA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Comfort Systems USA-Papier bei 77.31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.293 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’191.89 USD, da sich der Wert eines Comfort Systems USA-Papiers am 07.08.2026 auf 1’694.55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2’091.89 Prozent zugenommen.

Der Comfort Systems USA-Wert an der Börse wurde auf 59.60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch