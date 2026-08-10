Comfort Systems USA Aktie 672020 / US1999081045
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Comfort Systems USA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Das Comfort Systems USA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Comfort Systems USA-Papier bei 77.31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.293 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’191.89 USD, da sich der Wert eines Comfort Systems USA-Papiers am 07.08.2026 auf 1’694.55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2’091.89 Prozent zugenommen.
Der Comfort Systems USA-Wert an der Börse wurde auf 59.60 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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